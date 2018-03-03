Kadem Mardin Temsiciliği Açıldı

MARDİN (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Mardin İl Temsilciliği hizmete girdi.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, bir otelde düzenlenen açılış töreninde, "Kadın ve demokrasi kavramları birçok alanda olduğu gibi 15 Temmuz'da da demokrasiye sahip çıkma noktasında kendisini göstermiş ve kadınlarımız meydanlara çıkarak demokrasi kahramanları olmuşlardır." dedi.



KADEM'in, Mardin'de sosyal, kültürel, ekonomik, sanatsal ve akademik anlamda pek çok çalışmaya imza atacağına inandıklarını belirten Yaman, "KADEM, kadın hakları ve özgürlükleri, demokrasi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın istihdamı gibi bütün faaliyetlerde aktif rol oynayacaktır. Kadınlarımız, demokrasimizin en önemli unsurudur. Kadın ve demokrasi kavramları birçok alanda olduğu gibi, 15 Temmuz'da da demokrasiye sahip çıkma noktasında kendisini göstermiş ve kadınlarımız meydanlara çıkarak demokrasi kahramanları olmuşlardır." diye konuştu.

2023 ve 2071 vizyonunda, kadınların daha fazla ve etkin rol alacağına inandığını kaydeden Yaman, kentte kadınlar için farkındalık oluşturarak, çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Yaman, "KADEM Mardin Temsilciliğimizin açılmasıyla da artık kadınlarımızın gelişmesine katkı sağlayacak çalışmalarımızı beraber yapacağız. Kadınlarımızı yücelttiğimiz zaman Mardinimizi de yücelteceğiz. Kadın gülerse, mutlu olursa, hem aile hem de şehrimiz mutlu olacak." ifadelerini kullandı.

Yılmaz: "Türkiye'nin önde gelen kadın derneklerinden biri olmayı başardık"

KADEM Genel Başkanı Sare Aydın Yılmaz ise derneğin 30. temsilciliğini Mardin'de açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yılmaz, 8 Mart 2013'ten bu yana ses getiren, dikkat çeken, farkındalık yaratan çok sayıda faaliyete başarı ile imza attıklarını dile getirerek, ulusal ve uluslararası alanda yürüttükleri faaliyetlerle, Türkiye'nin önde gelen kadın derneklerinden biri olmayı başardıklarını söyledi.

Dünyada her gün yüzlerce kadının şiddete maruz kaldığını ve ölümle neticelenen vahim sonuçlarla karşılaştıklarını ifade eden Yılmaz, dünyada her 4 kadından birinin şiddete maruz kaldığına dikkati çekti. Yılmaz, şöyle devam etti:

"Özgecan olayı gibi ya da 3-4 gün önce Adana'da küçük bir çocuğumuza yapılan cinsel saldırı gibi...Bütün bunları yürekten kınıyoruz, hepsine lanet okuyoruz. Böyle bir çağda kadına karşı şiddeti meşru sayan, kadını ötekileştiren her türlü anlayışla mücadele etmek bizim üzerimize düşen vazifedir. Hiç kimse kadına yönelik şiddeti 'töre, gelenek, namus' gibi kavramlarla açıklayamaz. Çünkü insana canı Allah verir ve can yine onun hükmündedir."

Törende, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ve KADEM Mardin İl Temsilcisi Özgül Saidoğlu da konuştu.

Konuşmaların ardından temsilciliğin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve 80 ilden KADEM üyeleri katıldı.