Kaçan Kurbanlıklar Bulunarak Sahibine Teslim Edildi

Mersin'de polis ekiplerince başı boş halde bulunan 5 keçi, zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde başı boş halde gezen 5 keçinin olduğunu fark eden polis ekipleri, durumu zabıtaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden zabıta ekipleri, teslim aldıkları sahipsiz hayvanları, Tarsus Hayvan Parkı'na götürdü.

Burada kısa süre misafir edilen keçilerin veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan araştırmalar neticesinde keçilerin sahibine ulaşan zabıta ekipleri, hayvan nakil belgesi ve hayvanların küpelerindeki numaraları eşleştirilerek sahibine teslim etti.

Ağrı'dan alıp kamyonla Mersin'e getirdiği hayvanlarını kaybeden ve kısa sürede bulunduğu için de şaşkın olduğunu ifade eden Talha Erat, "Hayvanlarımı kurbanlık için Ağrı'dan aldım. Kamyona yükleyip getirdim. Getirdiğim gece yorgunluktan uyuyakalmışım, o esnada hayvanları kaybettim" dedi.

Hayvanları sağlıklı bir şekilde bulunduğu için mutlu olduğunu kaydeden Erat, emeği geçen herkese teşekkür etti. - MERSİN