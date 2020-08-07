Japonya'dan yeni Covid-19 aşısı adımı
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Japonya'dan yeni Covid-19 aşısı adımı

Japonya hükümetinin İngiliz ilaç üreticisi AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi işbirliğinde geliştirilen Covid-19 aşısı için 100 milyon dozluk anlaşmaya varmak üzere olduğu bildirildi.

Japonya'dan yeni Covid-19 aşısı adımı
07.08.2020 09:27 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:31

Japonya hükümetinin İngiliz ilaç üreticisi AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi işbirliğinde geliştirilen Covid-19 aşısı için 100 milyon dozluk anlaşmaya varmak üzere olduğu bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde potansiyel Covid-19 aşısının tedariğine yönelik attığı adımla gündeme gelen Japonya, bu kez İngiliz ilaç üreticisi AstraZeneca ile masaya oturdu. Oxford Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen aşıdan 100 milyon doz almak için harekete geçen Japonya hükümetinin, dünyaca ünlü ilaç deviyle yakında anlaşmaya varacağı ifade edildi. Daha önce Eylül ayında yurt dışına tedariğinin amaçlandığı belirtilen aşıyla ilgili Japonya'da gerçekleştirilecek klinik testlerin ise bu ayın sonunda başlayacağı belirtildi.

JAPONYA'DAN İKİNCİ ADIM

Japonya ve ABD'li ilaç devi Pfizer'in geçen hafta korona virüs aşısı temini konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmış, Pfizer'in çalışmaların başarıyla sonuçlanması halinde 2021'in Haziran ayı sonuna kadar Japonya'ya 120 milyon doz aşı sağlayacağı kamuoyuna yansımıştı.

KRİTİK ÖNEMDE

Covid-19 aşısını geliştirmeye yönelik zamana karşı yarış dünya genelinde farklı şirket ve kurumlar bünyesinde sürerken, Japonya'nın ilk etapta ithal aşı arzının sınırlı olabileceği ihtimaline karşı yerli üretime öncelik verdiği gündeme gelmişti. Son olarak ithal aşı seçeneğini de gündemine alan hükümetin kararında, aşının ertelenen olimpiyatların geleceği için kritik öneme sahip olmasının da etkili olduğu yorumları yapılmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İHA

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