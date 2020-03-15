Japonya'daki karantina gemisinin yolcusundan kötü haber
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Japonya'daki karantina gemisinin yolcusundan kötü haber - Haber
Dünya Sağlık Örgütü, Japonya, Güncel

Japonya'daki karantina gemisinin yolcusundan kötü haber

Japonya'da daha önce karantina altına alınan gemide korona virüsüne yakalanan bir yolcunun iyileştikten sonra yeniden pozitif sonuç verdiği açıklandı.

15.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:26
Japonya'daki karantina gemisinin yolcusundan kötü haber

Japonya'da daha önce karantina altına alınan gemide korona virüsüne yakalanan bir yolcunun iyileştikten sonra yeniden pozitif sonuç verdiği açıklandı.


Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen korona virüsü salgınıyla ilgili Japonya'dan kötü haber geldi. Mie eyaleti yerel hükümetinden yapılan açıklamada, daha önce 2 hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı yolcu gemisinde virüse yakalanan bir yolcunun, iyileştikten sonra yeniden pozitif sonuç verdiği duyuruldu. 70'li yaşlardaki Mie eyaleti sakininin, ilk olarak 14 Şubat'ta yolcusu olduğu Diamond Princess adlı karantina gemisinde yapılan testte pozitif sonuç verdiği, ardından hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Hastanede iyileşen ve tekrar test uygulanan hastanın negatif sonuç vermesi üzerine 2 Mart'ta taburcu edildiği, toplu taşıma aracıyla evine döndüğü ifade edildi.


Yeniden belirti gösterdi


Son olarak geçtiğimiz Perşembe günü 39 derece ateş ve halsizlik şikayeti gösteren hastanın Cuma günü hastaneye müracaat ettiği ve yapılan testlerin ardından Cumartesi günü tekrar korona virüsü teşhisi konulduğu açıklandı.


İrtibat kurduğu kişiler araştırılıyor


2 Mart'ta taburcu edildikten sonra günlük hayatına devam eden şahsın bu süre zarfında temas kurduğu kişileri belirlemeye çalışan yerel hükümet yetkilileri, şahısla irtibatı tespit edilen herkese tedbir amaçlı sağlık kontrolü uygulayacak. - TOKYO

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız Haber
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı Haber
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı
Profesöre açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi? Haber
Profesöre açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi?
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı Haber
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı
Trump inadını yenip koronavirüs testini yaptırdı! Sonuçlar çıktı Haber
Trump inadını yenip koronavirüs testini yaptırdı! Sonuçlar çıktı
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu Haber
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor
Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in 'Demirtaş' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Yargıtay, patronu hakkında olumsuz yorum yaptığı için tazminatsız kovulan işçinin işe iadesine karar verdi
Yargıtay, patronu hakkında olumsuz yorum yaptığı için tazminatsız kovulan işçinin işe iadesine karar verdi
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı geçici süreyle durduruldu
Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı geçici süreyle durduruldu
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Günlük burç yorumları 14 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Kilosu 30 TL'den satılan çam balına koronavirüs salgını sebebiyle yoğun talep var
Kilosu 30 TL'den satılan çam balına koronavirüs salgını sebebiyle yoğun talep var
Eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Kanada Başbakanı, 14 gün boyunca evden çalışacak
Eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Kanada Başbakanı, 14 gün boyunca evden çalışacak
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi koronavirüse yakalandı
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi koronavirüse yakalandı
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Son dakika: Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı
Son dakika: Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi
Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz mi? İşte derbi hakkında merak edilen her şey
Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz mi? İşte derbi hakkında merak edilen her şey
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, 'Haydi namaza' kısmını söylemedi
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Tom Hanks Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Henry Onyekuru Mustafa Cengiz
Daha Fazla Çocuk İtalya Açıklama Koronavirüs
Şu an buradasınız: Japonya'daki karantina gemisinin yolcusundan kötü haber - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 10:42:01. #1.15#