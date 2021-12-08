Japon milletvekili heyetinden tartışmalı tapınağa ziyaret

Japonya'da ikitidar ve muhalefet milletvekilleri, ülkelerinin İkinci Dünya Savaşında hayatını kaybedenlerinin anısına, tartışmalı Yasukuni tapınağını ziyaret etti.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) milletvekili ve Danışman Meclisi (Sangiin) eski Başkan Yardımcı Otsuji Hidehisa liderliğindeki grup, Tokyo'nun Kudankita bölgesindeki Yasukuni tapınağını ziyaret etti.

Otsuji, son iki yıldır ilk kez gerçekleşen ziyaret kapsamında yaptığı konuşmada, Başbakan Kişida Fumio'nun potansiyel ziyaretine ilişkin, "İlk fırsatta gelmesini umuyorum" ifadesini kullandı.

İktidar ve muhalefet partilerinden 100 milletvekilinin yer aldığı grupta Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Hosoda Keniçi, Çevre Bakan Yardımcısı Mutai Şunsuke eşlik etti.

Ekim ayındaki sonbahar festivali kapsamında Başbakan Kişida, tapınağa törensel bağışta bulunmuş ancak ziyaret gerçekleştirmemişti.

İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

Devlet yetkililerin tapınağa resmi ziyaretlerinin, komşu ülkeler Çin ve Güney Kore'den tepki çekebileceği kaydedildi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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