Jandarmanın yaralı bulduğu tilki tedaviye alındı
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Jandarmanın yaralı bulduğu tilki tedaviye alındı

10.02.2021 16:56 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:59
Jandarmanın yaralı bulduğu tilki tedaviye alındı

ANKARA'nın Çamlıdere ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan tilki tedavi altına alındı.

ANKARA'nın Çamlıdere ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan tilki tedavi altına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün sabaha karşı Çamlıdere ilçesine bağlı Sarıkavak Mahallesi'nde yaralı tilki buldu. Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunduğu belirlenen yaralı tilki, jandarma ekipleri tarafından alınarak tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. 


Jandarmanın yaralı bulduğu tilki tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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