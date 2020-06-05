Jandarmadan uyuşturucu operasyonu Zonguldak'ta jandarma ekipleri bir ikamete düzenledikleri baskında kenevir bitkisi ve tabanca ele geçirdi.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri bir ikamete düzenledikleri baskında kenevir bitkisi ve tabanca ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Kilimli İlçe Jandarma Komutanlığınca düzenlenen istihbari faaliyetler sonucunda Gelik beldesi Esen Mahallesi'nde ikamet eden N.A.'nın (50) izinsiz olarak kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi alındı. Alınan arama talimatının ardından şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda 495 kök kenevir bitkisi, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca ile 5 adet fişek ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile dün gözaltına alınan N.A çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA