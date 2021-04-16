Jandarmadan dron destekli kemer ve cep telefonu kontrolü
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Jandarmadan dron destekli kemer ve cep telefonu kontrolü

Jandarmadan dron destekli kemer ve cep telefonu kontrolü
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI - Haberler | Güncel

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde jandarma ekipleri dron destekli araçta trafik düzeni, emniyet kemeri ve cep telefonu kontrolü gerçekleştirdi.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde jandarma ekipleri dron destekli araçta trafik düzeni, emniyet kemeri ve cep telefonu kontrolü gerçekleştirdi. 

Sivas İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suşehri ve Zara ilçesi Jandarma Trafik Timleri, trafik düzeni ve güvenliğin sağlanması için denetim faaliyetlerini sürdürdü. Trafik timleri Zara-Suşehri arasında bulunan D-865 karayolu Geminbeli Geçidi Tandırcık mevkisinde tam donanımlı olarak dron destekli, araçta trafik düzeni, emniyet kemeri ve cep telefonu uygulaması gerçekleştirdi. Dron ile araçlar havadan takip edilerek cep telefonu kullanımı ve kemer kontrolü yapıldı. Trafik düzenine aykırı bulunan sürücüler durduruldu. Uygulama sırasında kemer takmadığı belirlenen sürücülere ise cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücülere trafik kuralları hakkında uyarılarda bulunuldu.


Jandarmadan dron destekli kemer ve cep telefonu kontrolü
Jandarmadan dron destekli kemer ve cep telefonu kontrolü
Jandarmadan dron destekli kemer ve cep telefonu kontrolü
Jandarmadan dron destekli kemer ve cep telefonu kontrolü
Jandarmadan dron destekli kemer ve cep telefonu kontrolü
Jandarmadan dron destekli kemer ve cep telefonu kontrolü
Jandarmadan dron destekli kemer ve cep telefonu kontrolü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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