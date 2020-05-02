Jandarmadan doğum günü sürprizi

Balıkesir'in Havran ilçesinin kırsal Köylüce Mahallesi'nde, dedesi Halil Pala'nın yanında yaşayan 10 yaşındaki Aslı Zeynep Pala'ya jandarma doğum günü sürprizi yaptı.

Balıkesir'in Havran ilçesinin kırsal Köylüce Mahallesi'nde, dedesi Halil Pala'nın yanında yaşayan 10 yaşındaki Aslı Zeynep Pala'ya jandarma doğum günü sürprizi yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinde memur olarak görev yapan Dilek Pala, Havran ilçe jandarma komutanlığını arayarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen şehirler arası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kızı Aslı Zeynep'e doğum günü için pasta almayacağını belirti ve yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, aldıkları pastayı ilçe merkezine 9 kilometre mesafedeki kırsal Köylüce Mahallesi'nde dedesinin evinde kalan Aslı Zeynep Pala'ya götürdü.

Ellerinde pasta ile jandarma ekiplerini karşısında gören küçük kız, annesinin sürpriz yaptığını öğrenince çok sevindi.

Jandarma ile pastanın üstündeki mumları üfleyen Aslı Zeynep, ekiplere teşekkür etti.

Aslı Zeynep'in doğum gününü kutlayan jandarma ekipleri aileye sağlıklı günler dileyerek, evden ayrıldı.

Kaynak: AA