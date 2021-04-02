Jandarma olayların yüzde 99.3'ünü aydınlattı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı 2021 Mart ayında yapılan asayiş, kaçakçılık ve terör faaliyetleri açıkladı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı 2021 Mart ayında yapılan asayiş, kaçakçılık ve terör faaliyetleri açıkladı. Ekipler toplamda 709 tane meydana gelen olayın yüzde 99.3'ünü aydınlatırken, FETÖ operasyonunda ise 11 şüpheliyi yakaladı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı 2021 Mart ayında gerçekleştirilen asayiş, kaçakçılık, ve terör olaylarıyla ilişkin faaliyet raporunu açıkladı. Yapılan açıklamada kent genelinde gerçekleşen 313 asayiş, 54 kabahat, 248 takibi gereken, 83 kaçakçılık ve 11 terör olayı olmak üzere toplam 709 olay meydana gelmiş ve meydana gelen olayların 704 yüzde 99,3'ü aydınlatıldı. Yapılan asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 68 bin 631 şahıs ile 9 bin 960 aracın sorgulaması yapılarak, 345 aranan şahıs yakalanmış ve 10 kayıp şahıs bulunmuştur. İcra edilen faaliyetler neticesinde; 2 adet tabanca, 10 adet av tüfeği, 16 adet mermi/fişek ve 6 adet kesici/delici alet ele geçirildi.

Trafikte 24 bin 559 kişinin sorgulaması yapıldı

Ekipler ay içerisinde 11 FETÖ/PDY terör örgütüne operasyon yaparak, faaliyetlerde 11 şüpheli yakalanıp hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. Gerçekleştirilen trafik uygulamalarında; 52 bin 348 araç kontrol edilmiş, 30 bin 925 araç, 24 bin 559 kişinin sorgulaması yapılmış, 2 bin 471 araç ve şahıs hakkında toplam 1 milyon 476 bin 716 TL cezai işlem uygulanmış, 17 aranan araç, 43 aranan şahıs yakalanmış, 68 alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesi geri alınarak 465 araç trafikten men edilmiştir.

Uyuşturucuda seferberlik devam ediyor

Denizli İl Jandarma ekipleri uyuşturucu maddeler ile mücadelede seferberlik başlatıp, huzur operasyonları kapsamında uyuşturucu madde tacirlerinin bulunduğu mahallelerde operasyonları aralıksız sürdürmekte. 50 operasyonlarda, 70 şahıs gözaltına alınmış, 9 şahıs tutuklanmış, 61 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ve 350 gram kubar esrar, 110 gram eroin, 266 gram metanfetamin, 3 adet uyuşturucu/uyarıcı hap, 4 gram bonzai, 50 bin kök haşhaş,749 adet sikke, 1707 adet tarihi eser, 4 adet tabanca, 4adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1538 adet tabanca fişeği, 79 litre kaçak içki, 8 adet define arama dedektörü ve 21 adet kazı malzemesi ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı