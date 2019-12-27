Jandarma komutanlığı duvarına çarpan otomobil alev alev yandı
CANLI YAYIN: Yerli otomobilin tanıtımı başladı! Canlı aktarıyoruz
Haberler » 3. Sayfa » Jandarma komutanlığı duvarına çarpan otomobil alev alev yandı - Haberler

Jandarma komutanlığı duvarına çarpan otomobil alev alev yandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra jandarma komutanlığı duvarına çarpan otomobil, alev alev yandı.

27.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:17
Jandarma komutanlığı duvarına çarpan otomobil alev alev yandı

Hatay'ın ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra komutanlığı duvarına çarpan otomobil, alev alev yandı.


Edinilen bilgiye göre, Cavit Alkan Caddesi'nde giden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 31 ZH 593 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı duvarına çarptı. Kaza sonrası otomobil alev alev yanarken, yaralanan sürücü güçlükle araçtan çıktı.


Yaralanan sürücü ambulansla Altınözü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yanan otomobil ise Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Kazanın ardından olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler