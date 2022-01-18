Jandarma, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan şahsı yakaladı

Ankara'da 'Hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunun kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da 'Hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunun kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; "Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. adlı şahsın Çankaya ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Bölgede yapılan araştırma ve takip sonucunda E.K. adlı şahıs Çankaya ilçesinde yakalanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ANKARA

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