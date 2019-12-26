Jandarma ekipleri yolu kapanan mezradaki hastayı 2 kilometre taşıyarak ambulansa ulaştırdı

26.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:02

Kayseri'nin Sarız ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mezradaki bir hasta, jandarma ekiplerince yaya olarak sedyeyle 2 kilometre taşınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Kırkısrak Mahallesi Kocalar mezrasında yaşayan engelli H.K, rahatsızlanınca ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine yola çıkan ancak kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan mezradaki engelli hastanın evine ulaşamayan 112 Acil Servis ekipleri, jandarmadan yardım istedi.

Araçların ulaşamadığı hastanın evine yaya olarak giden jandarma ekipleri, H.K'yi yaklaşık 2 kilometre sedyede taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Engelli hasta sağlık ekiplerince Sarız Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA