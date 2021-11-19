JAK ve AFAD ekipleri Kartalkaya'da tatilciler için hazırlıklarını tamamladı

BOLU (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Bolu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri, yeni sezonda bölgeye gelecek ziyaretçilerin daha güvenli tatil yapması için tatbikat gerçekleştirdi.

Uzunlukları yaklaşık 35 kilometreyi bulan 35 pist, 3 telesiyej ve 13 teleski yer alan Kartalkaya'da, pistlerden kar yağışı ve sis nedeniyle çıkarak uzaklaşan tatilcilere ulaşılması amacıyla çam ağaçlarına yerleştirilmiş 330 bilgilendirici levha ve 60 acil çağrı butonu bulunuyor.

Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelebilecek her türlü doğa ve insan kaynaklı afet ve olaylarda arama-kurtarma faaliyetleri gerçekleştiren JAK timleri, eğitimlerini gerçek arazi ve hava koşullarında aralıksız sürdürüyor.

Yerli ve yabancı tatilcilerin gözde kayak merkezi olan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartalkaya'daki karakolda Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı hizmet veren JAK timleri, bölgeye gelecek misafirlerin emniyetli, huzur ve güven içerisinde tatillerini geçirebilmeleri ve olası kazalara karşı anında müdahale etmek amacıyla hazırlıklarını tamamladı.

Bolu İl AFAD Müdürlüğü ekipleri ile gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği ilk olarak telesiyejde mahsur kalan 3 kayakçı kurtarıldı.

Yaklaşık 20 metre yükseklikte havada mahsur kalanların kurtarılması için yapılan çalışmada JAK timleri, demir direğe tırmandıktan sonra halatla mahsur kalan kayakçının yanına ulaştı.

Gerekli güvenlik önlemleri altında halata bağlanan kayakçı yere indirildi.

Diğer kayakçının kurtarılması için de yerden telesiyeje halat fırlatıldı. Halat yardımıyla yukarıya çıkan JAK ekibi kayakçıyı mahsur kaldığı yerden kurtardı.

AFAD ekipleri ise akülü liberatör ile çıktıkları telesiyejdeki kişiyi güvenli şekilde yere indirdi.

Senaryo gereği, son olarak kayak yaparken yolunu kaybedip uçuruma yuvarlanan ve yaralanan bir kişi kurtarıldı.

JAK ve AFAD ekipleri 30 metre yükseklikte bulunan uçurumda mahsur kalan yaralı tatilciyi kurtarmak amacıyla havai kurtarma hattı kurdu.

Yanına ulaştıkları tatilciyi sedyeye yerleştiren ekipler, sedyeyi halatla yerde bulunan diğer ekibe gönderdi.

Kış sezonu hazırlıkları tamamlandı

Tatbikatı başarıyla tamamlayan JAK ve AFAD ekipler, kış sezonu hazırlıklarını bitirdi.

Ekipler, kış tatili için Kartalkaya Kayak Merkezi'ni tercih edecek tatilcilere kazaların genellikle olumsuz hava koşulları, çığ, sis, yıldırım düşmesi, bilgi eksikliği, malzeme yetersizliği, aşırı güven ve dikkatsizlikten meydana geldiğini anımsatarak, belirlenen kayak pistlerinin dışına izinsiz çıkılmamasını, bölgede bulunan yön ve ikaz levhalarına riayet edilmesini istedi.