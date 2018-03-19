İZTO Başkan Adayı, Müsiad İzmir Üyeleri İle Bir Araya Geldi

Balçova Termal Otelinde gerçekleşen kahvaltı programında MÜSİAD üyelerine seslenen Özgener projelerinden bahsetti.

Toplantıda açılış konuşması yapan MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, İZTO'nun sahip olduğu potansiyel ile İzmir'de önemli bir kurum haline geldiğini söyledi. Takım ruhuyla çalışılması halinde İzmir'in çok daha iyi yerlere geleceğini belirten Ülkü, "Nisan ayında gerçekleşecek olan oda seçimlerinin, yerelde ilimiz genelde ülkemiz için hayırlara vesile olması temenni ediyorum" dedi.

Bölgeye ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için her alanda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Ülkü, "MÜSİAD olarak yerelde bölgemizin, genelde de ülkemizin ticari ilişkilerini geliştirmek, yeni yatırımlar ve iş ortaklıklarına zemin hazırlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir'deki KOBİ'leri birer ihracatçı haline getirilmesi hem bölgemizi hem de ülkemizi ekonomik anlamda oldukça geliştirecektir" diye konuştu.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkan Adayı Mahmut Özgener de konuşmasında, kentteki KOBİ'lerin de birer ihracatçıya dönüşmesi gerektiğini belirtti. Özgener, "Türkiye'nin ilk ihracat limanı olan İzmir'de KOBİ'lerimize dış ticaret eğitimleri verip, katma değerli üretim için finans sağladığımızda kentimiz pırlanta gibi parlar. Ama bu da yetmez; kentin kuzeyi ile güneyinde birer lojistik merkezi kurarak hem yatırımcı çeker hem de zaman ve maliyetten tasarruf sağlarız" dedi.

"NİTELİKLERİ ARTTIRILACAK"

Nicelik olarak KOBİ'lerin önemli bir konumda bulunduğunu sözlerin ekleyen Özgener, teknolojik yatırımlarla bu firmaların niteliklerinin de arttırılması gerektiğini vurguladı. KOBİ'lerin bu sayede dış ticarete yönleneceğinin altını çizen Mahmut Özgener, "KOBİ'lerin karlılık, verimlilik, kredi yönetimi ve ihracatı arttırmalarına yönelik adımlarımız olacak. İhracata yönelik üretim yapan tüm KOBİ'lerimiz için 'Atölye Kentler' oluşturacağız. Bir de bunlara dış ticaret eğitimleri ve finansal destekleri ekleyeceğiz" diye konuştu.

"HEM EĞİTİM HEM YURTDIŞI FUAR"

Ege sanayicisinin ve ihracatçısının hemen yanı başındaki limanların, bölgeye yeni yatırımların çekilmesi için de büyük avantaj sağladığını açıklayan Özgener şöyle konuştu: "Katma değerli üretime geçersek, yani ileri teknoloji ile üretim yaparsak yabancı müşteri potansiyeliniz zaten kendiliğinden artar. KOBİ'lerimiz bu üretim süreçlerine geçtiğinde kendilerine vereceğimiz dış ticaret eğitimleri ile ihracata başlayıp ekonomik anlamda refaha kavuşacak. Üyelerimizin yurtdışı fuarlara katılımını teşvik ederek müşteri portföyünü de genişletmelerini sağlayacağız" dedi.

"İKİ MERKEZ OLMALI"

İhracat atağının yanı sıra lojistik merkezlerinin de hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydeden Özgener, "Biri kuzeyde diğeri ise güneyde olmak üzere iki farklı lojistik merkezi ile hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edilecek. Dünyanın dört bir yanından gelen malların yurtiçine dağıtımı ile kentimizde üretilerek birçok ülkeye gönderilecek ürünlerin aktarımı bu merkezlerden yapılacak. Lojistik merkezi ile yabancı yatırımcının da gözü İzmir'e çevrilecek" ifadelerini kullandı.

"İZTO LİDERLİK YAPACAK"

İZTO seçimlerine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Özgener, "İZTO siyaset üstü bir kurumdur. Tamamen uzlaşmacı bir anlayışla Oda'yı yöneteceğiz. Birbiriyle kavgalı sivil toplum örgütlerinin olmaması için çalışacağım. Başka bir kurum iyi bir şey yaptığında arayıp hem tebrik hem de teşekkür edeceğim. Elbette rekabet edeceğiz ama bunu kavgayla yapmayacağız. Bu noktada, İZTO'nun bu şehrin en büyük STK'sı olmasından dolayı diğerlerine liderlik yapması gerekiyor. Biz bu liderliği de uzlaşmacı bir anlayışla yürüteceğiz" dedi.

Çok sayıda sanayici ve işadamının katıldığı toplantı sonunda soruları cevaplayan Mahmut Özgener'e MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, hediye takdim etti.