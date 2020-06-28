İzmit Belediyesi kurtuluş destanını evlere taşıyacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmit Belediyesi kurtuluş destanını evlere taşıyacak

İzmit Belediyesi İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde pandemi nedeniyle kurtuluş coşkusunu sosyal medya hesapları ile Gülümse TV ekranları üzerinden İzmit halkının evlerine taşıyacak.

İzmit Belediyesi kurtuluş destanını evlere taşıyacak
28.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:45

İzmit Belediyesi İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde pandemi nedeniyle kurtuluş coşkusunu sosyal medya hesapları ile Gülümse TV ekranları üzerinden İzmit halkının evlerine taşıyacak.

İzmit Belediyesi, korona virüs döneminde yeni normalleşme adımlarının atıldığı bir sürece denk gelen 28 Haziran İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde Covid-19 pandemisine rağmen kurtuluş coşkusu yaşatıyor. İzmit Belediyesi bir yandan İzmit'in kurtuluş coşkusunu yaşatırken bir yandan da milli mücadele kahramanlarını dualarla yad etti. 28 Haziran Pazar günü İzmit Belediyesi ve Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in sosyal medya hesapları ile Gülümse TV kanalından gerçekleşecek yayınlarla İzmit'in kurtuluş mücadelesi ruhu 99. yıl dönümünden tekrardan yaşatılacak.

İlk olarak saat 18.00'da 6 ay önce kurulan İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, İzmitlilerle buluşacak. Sahne İzmit ekibi Türkiye'nin farklı yörelerine ait halk danslarıyla ekran karşısına çıkarken dans gösterisi korona virüs önlemlerine uyularak sosyal mesafe ve maske kuralı doğrultusunda gerçekleşti. Üstün bir çaba ve emekle ortaya konulan halk oyunu performansı İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Koordinatörü Enis Üstüntaş ve Antrenör Meltem Öztürk Başyiğit yönetiminde 40 dansçıdan oluşan grup ile birlikte İzmit Tarih Koridoru'nda gerçekleştirildi.

28 Haziran İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında milli mücadele kahramanlarını da unutmayan İzmit Belediyesi hocaların okuduğu dualarla kahramanları ve şehitleri yad etti. İzmit Eren Camii İmam Hatibi Mehmet Ali Karadaşlı, Karagöz Mescidi İmam Hatibi Numan Uysal, Fevziye Camii Müezzin-i Hikmet Akça, Yeni Cuma Camii Müezzin-i Ali Gülmez ve Çınarlı Camii Müezzin-i Hüseyin Ayaz, Orhan Camii'nde ve İzmit Bağçeşme Şehitliği'nde okudukları dualar ve ilahilerle şehitler anıldı. Okunan dualar İzmit Belediyesi ve Başkan Hürriyet'in sosyal medya hesapları ile Gülümse TV ekranlarından 28 Haziran Pazar günü öğle namazına ve akşam namazına müteakiben yayınlanacak.

Orhan Camii'nde ve şehitlikte edilen duaların yanı sıra İzmit'in kurtuluşunda büyük mücadele veren kahramanlar Yahya Kaptan, Kara Fatma ve İpsiz Recep kabirleri başında dualarla anıldı. Karagöz Mescidi İmam Hatibi Numan Uysal, mezarı Sakarya Karasu'da bulunan İpsiz Recep için dualar okurken Fevziye Camii Müezzin-i Hikmet Akça, mezarı İstanbul Kulaksız Mezarlığı'nda bulunan Kara Fatma olarak bilinen Fatma Seher Hanım için dualarda bulundu.

Yeni Cuma Müezzin-i Ali Gülmez ise mezarı Tavşancıl'da bulunan Yahya Kaptan'ın kabri başında yaptığı dualarla kahramanlar yad etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Haber
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi Haber
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım Haber
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil Haber
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız? Haber
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Gelir kaybı yaşayan Galatasaray, bonservis bedeli olmayan oyunculara yönelecek
Gelir kaybı yaşayan Galatasaray, bonservis bedeli olmayan oyunculara yönelecek
Son dakika: HDP'de 3 milletvekilinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son dakika: HDP'de 3 milletvekilinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
Denizli ve Muğla'da iki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Denizli ve Muğla'da iki bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Sokağa çıkma kısıtlamasında polis uygulamasına takılan bir kişi 'Hacıyım yalan söylemem' dedi
Sokağa çıkma kısıtlamasında polis uygulamasına takılan bir kişi "Hacıyım yalan söylemem" dedi
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Rusya'nın, 'Taliban militanlarına para teklifine' ABD'den açıklama geldi
Rusya'nın, "Taliban militanlarına para teklifine" ABD'den açıklama geldi
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
YKS'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
YKS'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Bisikletten düşme numarası yaparak vatandaşları kandıran yaşlı adam, kameralara yakalandı
Bisikletten düşme numarası yaparak vatandaşları kandıran yaşlı adam, kameralara yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Varank Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Falcao Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su İzmir Balık Ankara
Şu an buradasınız: İzmit Belediyesi kurtuluş destanını evlere taşıyacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 13:31:52. #1.15#
title