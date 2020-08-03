İzmir'in Kiraz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Kiraz ilçesinde zeytinlikte başlayan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
03.08.2020 19:47 | Son Güncelleme: 03.08.2020 19:55
İzmir'in Kiraz ilçesinde zeytinlikte başlayan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Yukarı Karaburç Mahallesi'nde zeytinliklerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Kiraz itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Karadan ve havadan yürütülen çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Öte yandan, Kaymakam Vekili Abdurrahman Çelebi, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Kaykas da bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA