İzmir'den Honaz'a hemşehri desteği

İzmir'in Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve CHP Balçova İlçe Örgütü, 2 Haziran'da seçimlerin yenileneceği Denizli'nin Honaz ilçesine desteğe gitti.

Kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin iptal edildiği Denizli'nin Honaz ilçesi 2 Haziran'da yapılacak seçime hazırlanırken, Türkiye'nin değişik yerlerinden 31 Mart seçimlerinde birinci çıkan CHP adayı Yüksel Kepenek'e destek geliyor. Denizlili olan İzmir'in Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, CHP Balçova İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz, Belediye Meclis üyeleri, parti yöneticileri ve Denizlili olan eski Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ile birlikte CHP adayı Yüksel Kepenek'e destek olmak amacıyla Honaz'a gitti. İlk olarak CHP Denizli İl Başkanlığını ziyaret eden İzmir heyeti, buradan İl Başkanı Mahir Akbaba ile birlikte Honaz'a geçti. Honaz Belediye Başkanı adayı Yüksel Kepenek ve partililer tarafından Seçim Koordinasyon Merkezi'nde karşılanan İzmir heyeti, seçim çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra CHP MYK Üyesi ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ile birlikte Honaz esnafını ziyaret etti.

"Kimse bize engel olamaz"

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Honaz'a gelerek hem Yüksel başkanımıza moral desteği verdik hem de vatandaşlarımıza yaşanan adaletsizlikleri bir kez daha anlattık. Honaz esnafı da bizi sıcak bir şekilde karşılayarak yaşananların farkında olduklarını ve iradelerine müdahale edilmesine izin vermeyeceklerini ifade etti. Biz, Honaz'da da her şeyin çok güzel olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Honaz'da oyların 4 sefer sayıldığını ve her sayımda birinci çıktıklarını söyleyen CHP adayı Yüksel Kepenek ise, "Biz Honaz halkına yakışan hizmetler yapmak için bu göreve talip olduk. Halkımız ve bize destek olmaya gelen dostlarımız yanımızda olduğu sürece kimse bize engel olamaz" şeklinde konuştu.

Nüfusu 30 binin üzerinde olan Honaz'da kayıtlı 22 bin 602 seçmenden 20 bin 93'ü 31 Mart seçimlerinde oy kullanmıştı. İlk sayımın ardından CHP'nin adayı Yüksel Kepenek 9 bin 389, AK Parti adayı Turgut Devecioğlu ise 9 bin 381 oy aldı. Kepenek'in aldığı oy oranı yüzde 49.38, Devecioğlu'nun ise oranı 49.34 olarak kayıtlara geçti. Oy farkının 8 olması üzerine AK Parti itirazda bulunarak oyların tekrar sayılmasını istedi. Yeniden sayım sonucunda da aradaki oy farkı Yüksel Kepenek'in lehine 1'e düştü. İlçedeki sonuçlara ilişkin son kararı veren YSK, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle seçimin tekrarlanmasına karar verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA