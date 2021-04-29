İzmir'de tam kapanma öncesi erken 1 Mayıs kutlaması
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İzmir'de tam kapanma öncesi erken 1 Mayıs kutlaması

İzmir'de tam kapanma öncesi erken 1 Mayıs kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de Buca Belediyesi çalışanları, tam kapanma nedeniyle kutlanamayacak olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kapanma öncesi coşkuyla kutladı.

İzmir'de Buca Belediyesi çalışanları, tam kapanma nedeniyle kutlanamayacak olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kapanma öncesi coşkuyla kutladı.

Buca Belediyesinde örgütlü Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş Sendikası 5'Nolu Şube işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında hizmet binası önünde buluştu. Buca Belediyesinin emekçileri, tam kapanma öncesi coşkulu erken kutlama yaptı. İşçiler, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak halaylarla, türkülerle emeğin bayramını kutladı. Belediye önünde "Gücümüz birliğimizden gelir" pankartı da açıldı. Alanda 1 Mayıs ile ilgili sloganlar atılırken, sloganların ardından belediye emekçileri ve belediye yöneticileri mesafeli olarak halay çekti. Alanda sağlık çalışanları başta olmak üzere korona virüsü emekçilerine alkışlarla selam gönderildi. - İZMİR

İzmir'de tam kapanma öncesi erken 1 Mayıs kutlaması
İzmir'de tam kapanma öncesi erken 1 Mayıs kutlaması
İzmir'de tam kapanma öncesi erken 1 Mayıs kutlaması
İzmir'de tam kapanma öncesi erken 1 Mayıs kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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