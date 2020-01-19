İzmir'de ruhsata aykırı avcılık yapılan teknenin av aracına el konuldu

19.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 19.01.2020 11:50

İzmir'de ruhsata aykırı avcılık yapıldığı tespit edilen balıkçı teknesinin av donanımına el konuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sürdürülebilir balıkçılık esasları çerçevesinde kurallara uygun avcılık yapan, geçimini deniz ve iç sulardan sağlayan balıkçıların haklarının korunması ve yasa dışı avcılık yapanlarla mücadele edilmesine yönelik talimatları doğrultusunda Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ülke genelindeki su ürünleri denetimleri hızla devam ediyor.

Bu kapsamda, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü emrinde görev yapan "Reis bey" isimli kontrol botunun rutin denetimi sırasında, İzmir İç Körfezi, Degaj mevkisi açıklarında su üstü radarı ve termal kamera görüntülerine bir gemi takıldı.

Kontrol amaçlı yaklaşılan balıkçı gemisine, üzerinde olmaması gereken gırgır ağ ve donanımı olduğu şüphesiyle dur uyarısında bulunuldu. Balıkçı gemisi yapılan tüm uyarılara rağmen kaçmaya çalıştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından destek istenilen operasyonda, balıkçı gemisi, kendisini durdurmaya çalışan Reis bey ve Sahil Güvenlik botlarının takibini engellemek amacıyla denize halat bıraktı.

Sahil Güvenlik Botu, pervanesine takılan halat yüzünden bir süre hareket edemedi. Balıkçı gemisine atlayan görevli personel gemiyi zorla durdurdu.

Yapılan kontrolde, balıkçı gemisinin ruhsatına aykırı olarak faaliyette bulunduğu tespit edildi ve yasal işlem uygulandı.

Operasyon sonrası balıkçı gemisi sahibine para cezası verilirken, av aracına el konuldu ve ruhsatı 1 ay süreyle askıya alındı.

Kaynak: AA