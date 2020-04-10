İzmir'de kavga ihbarına giden polise sürpriz kutlama
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Karabağlar, Polis, İzmir, kavga

İzmir'de kavga ihbarına giden polise sürpriz kutlama

İzmir'de kavga ihbarına giden polise sürpriz kutlama Polisler kavga var diye geldi, manzara karşısında şaşkına döndü İzmir'in Karabağlar ilçesinde kavga ihbarı veren mahalle sakinleri, Polis Haftası dolayısıyla polislere sürpriz yaptı.

10.04.2020 19:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:04
İzmir'de kavga ihbarına giden polise sürpriz kutlama

İzmir'de kavga ihbarına giden polise sürpriz kutlama

Polisler kavga var diye geldi, manzara karşısında şaşkına döndü

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde kavga ihbarı veren mahalle sakinleri, Polis Haftası dolayısıyla polislere sürpriz yaptı. Kavgaya giden polis ekipleri bandolu, çiçekli ve baklavalı sürpriz karşısında şaşkına döndü.

Bozyaka semtinde mahalle sakinleri, polis ekiplerine kalabalık bir grubun kavga ettiği yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri kalabalık gruba müdahale etmek için araçtan indi. Polislere sürpriz amacıyla sopalarla kavga eder gibi yapan grup, ellerindeki sopaları yere bırakarak polisleri alkışladı. Bu sırada sokak arasından çıkan Grup Esendere Evde Kal orkestrası müzikle caddeye indi. Mahalle sakinleri polis memurlarına çiçek ve baklava ikram etti. Yapılan sürpriz karşısında şaşkına dönen polis memurları da teşekkür ederek mahalle sakinlerine alkışlarla karşılık verdi.

Polislerden de vatandaşa alkışlı teşekkür

Sürpriz karşısında mutlu olduğu gözlenen polis memurları da vatandaşlara teşekkür etti. Ekiplerden bir komiser, "Bizi unutmadığınız için biz de sizi alkışlıyoruz. Biz de sizin içinizden geldik. Halkın polisiyiz. Sizler için varız burada. Teşekkür ediyoruz hepinize" diye konuştu.

İzmir'de kavga ihbarına giden polise sürpriz kutlama

Kaynak: İHA

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