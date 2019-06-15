İzmir'de kadın komisyonundaki isim değişikliği

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, belediye bünyesindeki "Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu'nun isminin "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu" olarak değiştirilmesini uygun bulmadıklarını belirtti.

Büyükdağ, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye meclisinin haziran ayı ilk oturumunda üyesi olduğu "Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu"nun isminin "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu" olarak değiştirilmesini teklif ettiklerini bildirdi.

Komisyonun isminin CHP'li üyelerin önerisi doğrultusunda "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu" olarak değiştirilmesinin oy çokluğuyla kabul edildiğini ifade eden Büyükdağ, kadını ve aileyi ilgilendiren meclisteki bir çalışma grubunun bu şekilde isimlendirilmesini doğru bulmadıklarını vurguladı.

Büyükdağ, şöyle konuştu:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan 'Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu'nun asıl amacı, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik gelişmeleri izlemek ve meclisi bilgilendirmektir.

Bu bağlamda 'Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu'nun isminin TBMM'de olduğu gibi 'Kadın Erkek Fırsat Eşitliği' olarak değiştirilmesini talep ettik. Ancak, isim değişikliği belediye meclisinde komisyonun ismi CHP'li üyelerin teklif ettiği 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' olarak değiştirildi. Toplum yapısına zarar verecek muhtemel sonuçlara yol açabilecek bu değişikliği uygun bulmuyoruz."

Kaynak: AA