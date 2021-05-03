İzmir'de iki kızı darbedip görüntülerini çektikleri iddia edilen gruptaki iki çocuk gözetim altına alındı
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İzmir'de iki kızı darbedip görüntülerini çektikleri iddia edilen gruptaki iki çocuk gözetim altına alındı

İzmir'de iki kızı darbedip görüntülerini çektikleri iddia edilen gruptaki iki çocuk gözetim altına alındı
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde dün sosyal medyada kavga görüntülerini paylaşmak için iki kızı darbettikleri öne sürülen iki çocuk gözetim altına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde dün sosyal medyada kavga görüntülerini paylaşmak için iki kızı darbettikleri öne sürülen iki çocuk gözetim altına alındı.

Darbedilen İ.E. (14) ve H.K'nin (15) ailelerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, olaya karışanlardan ikisinin kimliğini belirledi.

Çocuk Şubesi ekiplerince gözetim altına alınan A.Ç. ve B.D. adlı kız çocukları, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Dün, Konak ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda tanımadıkları iki kız tarafından darbedilen ve darbedilme anları 3 erkek tarafından cep telefonuyla kaydedilen İ.E. ve H.K'nin ailesi, darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi olmuş, aileler sosyal medyada görüntüleri yayımlamak için kavga çıkarıldığını ileri sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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