İzmir'de eski eşinin silahla yaraladığı kişi cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı - Haberler
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İzmir'de eski eşinin silahla yaraladığı kişi cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

AA / Meriç Ürer - Haberler | Güncel
İzmir'de eski eşinin silahla yaraladığı kişi cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

İzmir'de, eski eşi tarafından tabancayla ateş edilerek yaralanan S.E, cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı.

İzmir'de, eski eşi tarafından tabancayla ateş edilerek yaralanan S.E, cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı.

Konak ilçesinde yaşayan A.D. isimli kadın, 7 Eylül'de eski eşi S.E'yi tabancayla vurarak yaraladı.

Tutuklanan A.D, eski eşini, iki kızına cinsel istismarda bulunduğu için yaraladığını ileri sürdü, ardından da suç duyurusunda bulundu.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

A.D'nin avukatı Abdi Yaşar, gazetecilere, "Anne A.D'yi cezaevinden çıkarana kadar hukuk mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.

AA / Meriç Ürer - Son Dakika Haberleri
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Haber: İzmir'de eski eşinin silahla yaraladığı kişi cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı - Haberler
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