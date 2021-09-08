İzmir'de çanta ve battaniyeye sarılı 10 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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İzmir'de çanta ve battaniyeye sarılı 10 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

İzmir'de çanta ve battaniyeye sarılı 10 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Bayındır ilçesinde çanta ve battaniyeye sarılı toplam 10 kilo 253 gram esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde çanta ve battaniyeye sarılı toplam 10 kilo 253 gram esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.S'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı aldı.

Operasyon başlatan ekipler, çanta ve battaniyeye sarılı toplam 10 kilo 253 gram esrar ele geçirdi.

Ekipler, Ş.S'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ş. tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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İzmir'de çanta ve battaniyeye sarılı 10 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Haberler
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