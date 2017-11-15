İzmir'de Başbakan Yıldırım'ın Afişlerinin Yırtılmasına İlişkin Dava

İzmir'in Balçova ilçesinde reklam panosuna asılı Başbakan Binali Yıldırım'ın afişini yırtarak "mala zarar verme" suçunu işledikleri iddiasıyla haklarında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 3 sanık, hakim karşısına çıktı.



21. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuksuz sanıklar Barış P, Erol P. ve Lokman D. ile müşteki AK Parti Balçova İlçe Başkanı avukat Evrim Özen katıldı.



Sanıklardan Barış P, olay günü alkollü olduğunu ve olayın nasıl meydana geldiğini hatırlamadığını öne sürerek, siyasi bir kastının olmadığını iddia etti.



Sanık Erol P. de kendisinin afiş yırtmadığını ileri sürerek, herhangi bir art niyeti ve siyasi kastı olmadığını savundu.



Müşteki AK Parti Balçova İlçe Başkanı avukat Evrim Özen, reklam panosuna Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafı olan afişi astıklarını belirterek, afişlerin yırtıldığını duyunca polise haber verip olay yerine gittiklerini ifade etti.



Reklam panosunda bulunan Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafının yırtılarak indirildiğini gördüklerini söyleyen Özen, "Başbakanımızın resmi üzerinde ayak izleri olduğunu, fotoğrafın buruşturularak inşaat alanına atıldığını gördük. Olaydan sonra sanıklar gelerek özür dilediler. Ancak olay yerinde, Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza hakaret edilmiş olunması ve Başbakanımızın fotoğrafı üzerinde ayak izleri olması nedeniyle uzlaşmayı kabul etmedim. Sanıklardan şikayetçiyim." dedi.



Hakim dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



Olay



Balçova AK Parti İlçe Başkanlığı, 20 Mart tarihinde 16 Nisan referandum çalışmaları nedeniyle Sakarya Caddesi üzerindeki reklam panosuna Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafının ve "Önce memlekete, tabii ki evet" sözlerinin yer aldığı afişi asmıştı. Araçları ile seyir halindeyken reklam panosu önünde durarak afişleri yırttığı öne sürülen Barış B. (36), Erol P. (47) ve Lokman D. (29) hakkında, AK Parti Balçova İlçe Başkanı avukat Evrim Özen'in şikayetçi olması üzerine "Mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.