İzmir'de 2 doktor ile hastane polisi darbedildi (4)
06.10.2020 21:36 | Son Güncelleme: 06.10.2020 21:41
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDIİzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Hastanesi acil servisinde, iki doktor ve hastane polisini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ersin B. ve arkadaşı İbrahim Halil Ç.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
İzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Hastanesi acil servisinde, iki doktor ve hastane polisini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ersin B. ve arkadaşı İbrahim Halil Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan, ekiplerin şüpheliler üzerinde yaptığı, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu 'cinsel istismar, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı kullanımı'ndan suç kaydının bulunduğu tespit edildi.
Fırat AKAY/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY