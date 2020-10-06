İzmir'de 2 doktor ile hastane polisi darbedildi (4)

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDIİzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Hastanesi acil servisinde, iki doktor ve hastane polisini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ersin B. ve arkadaşı İbrahim Halil Ç.