İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 10 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 10 göçmen karaya çıkartıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 10 göçmen karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili açıklarında lastik bot içerisinde bir grup yabancı uyruklunun olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 10 göçmeni bota alarak kurtardı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol