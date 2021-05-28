İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 10 göçmen kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 10 göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 10 göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 10 göçmen karaya çıkartıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 10 göçmen karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili açıklarında lastik bot içerisinde bir grup yabancı uyruklunun olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 10 göçmeni bota alarak kurtardı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in eşi Ziynet Sertel hayatını kaybetti
CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in eşi Ziynet Sertel hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs'ta Yunanistan'ı ziyaret edecek
Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs'ta Yunanistan'ı ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ı ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ı ziyaret edecek.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Arda Turan Ersun Yanal Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 10 göçmen kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 10:03:07. #1.11#

title