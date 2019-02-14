İzmir 13 Yaşındaki Kadir Hayatını Geri İstiyor

13 yaşındaki Kadir hayatını geri istiyor

İzmir'in Bornova ilçesinde yaklaşık 14 ay önce ateşi söndürmek isterken su yerine tiner dökünce alevlerin arasında kalan ve yüzü de dahil vücudunun yüzde 70'i yanan 13 yaşındaki Kadir Kara'nın hayatı alt üst oldu. Olayın ardından 7 kez ameliyat geçiren ancak düzelmeyen Kadir, eski hayatını geri istiyor. Yüzünde, kollarında, göğsünde derin yanıklar bulunan Kadir, ne dışarı çıkabiliyor ne de okuluna devam edebiliyor. Kara Ailesi, oğullarının estetik ameliyat masraflarının yüksek olduğunu, bunu karşılayacak maddi imkanlarının bulunmadığını belirterek, Kadir'e yardım eli uzatılmasını bekliyor.

Bornova'nın Doğanlar Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuklu Zahide Kara ve Eray Kara çiftinin, henüz 11 yaşındayken Kemalpaşa Mahallesi 5. Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde çalışmaya başlayan oğulları Kadir Kara'nın hayatı, bir anda alt üst oldu. 26 Aralık 2017'de işyerinin yakınlarında yanan ateşi söndürmek isterken, alevlerin üstüne su yerine tiner döken Kadir Kara, bir anda yayılan alevlerin arasında kaldı. Yüzü, elleri, kolları ve vücudunun yüzde 70'i yanan Kadir, hemen Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kara, üst üste geçirdiği 7 ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlattı. Ancak gözleri hariç, yüzü tamamen yanan, elleri, kolları ve göğsü de eski haline döndürülmeyen Kara'nın, düzelmesi için estetik ameliyat olması gerekiyor. Kara Ailesi, tedavi masraflarının yüksek olduğunu, maddi imkanlarının, bu masrafları karşılayacak güçte olmadığını belirtti.

'YANMAYAN TEK YERİ SIRTI'

Kadir Kara'nın babası Eray Kara (43), şoförlük yaptığını, oğlunun yaralanmasının ardından, tedavi için sürekli Ankara'ya gittiğinden dolayı işi bıraktığını belirtti. Kadir'in, yalnızca sırtının yanmadığını söyleyen Kara, o yüzden sırtından deri alarak göğsüne, kollarına ve yüzüne yama yapıldığını anlattı. Eray Kara, Oğlum 7'inci sınıfta okuyordu. Okul yönetimi cam kırılsa Kadir'i suçlamaya başladı. Her olumsuz olayın oğlum tarafından yapıldığını söylediler. Sonra uzaklaştırma verdiler. O sırada Kadir de sanayide işe başlamış. Benim haberim yoktu. Zaten çok kısa bir süre çalıştı, sonra bu olay oldu dedi. Oğlu yandıktan sonra, hastanede yanmayan tek yeri olan sırtından deri alınarak göğsüne yama yapıldığını kaydeden Eray Kara, Kadir'in kendini düz tutamadığını, nefesinin kesildiğini, merdivenden dahi inip çıkamadığını söyledi.

'KABURGADAN PARÇA ALARAK KULAKLARINI YAPACAKLAR'

4 çocuğundan biri olan Kadir'in yüzü için de estetik ameliyat olması gerektiğini vurgulayan Eray Kara, Doktorlar Kadir'in kaburgalarından parça alarak kulaklarının yapılması gerektiğini söylediler. Estetik gerekiyor. Saçları, burnu, kulakları için tedavi gerekiyor. Tedavi masrafları çok yüksek. Bize kimse sahip çıkmadı diye konuştu.

Kadir Kara'nın babaannesi Rabia Kara (60) ise şunları söyledi

O olaydan sonra ne yaşamadık ki Öldük öldük dirildik. Çok kötü günler yaşadık. Biz ondan beter öldük bittik. Koca delikanlı ne hallere düştü, bizi mahvetti. Çok zor günler yaşadık. Çocuğumuz için ne yapılması gerekiyorsa onu istiyoruz. Yeter ki çocuğumuzun hayatı kurtulsun. Yaşıtları top oynuyor, o burada ağlıyor.

Akciğer kanseri hastası olan Kadir Kara'nın dedesi Hasan Kara (71) da oğlu Eray Kara'nın işi bırakmak zorunda kaldığını, kendisinin emekli maaşı ile geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Kara, Bizim çocuğumuza yardımcı olsunlar, başka bir şey istemiyoruz. Oğlum çalışıyordu, biz ondan geçimimizi sağlıyorduk. Şimdi o da çalışmıyor. Bakanlarımızından, Cumhurbaşkanımızdan, yardımseverlerden yardım bekliyoruz. Belki çocuğa estetik yaparlar, okuluna devam eder diye konuştu.

Kadir Kara, kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor.

Kaynak: DHA