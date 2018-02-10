İyi Parti Marmaris İlçe Kongresi Yapıldı

İyi Parti Marmaris 1. Olağan Kongresi ilçe binasında gerçekleşti.

Dün tören ile açılışını gerçekleştiren İyi Parti Marmaris İlçe Teşkilatının bugün de 1. olağan kongresi yapıldı. Kongreye partinin Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyesi 21'inci Dönem Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun, Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, partinin çevre ilçelerindeki temsilciler ve partililer katıldı. Kongrede Marmaris İlçe Başkanlığına Ali Rıza Doğanyılmaz seçildi. Kullanılan 79 oyun tamamını alan Doğanyılmaz, İyi Parti'nin ilk İlçe Başkanı seçildi. Ali Aygün'ün de Başkan Yardımcısı seçildiği kongrede, 27 kişilik Asil, 15 kişilik de Yedek Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi. Doğanyılmaz seçim sonrası partililere hitaben yaptığı konuşmada,"Sizleri beni buraya getirdiniz. Bana gösterdiğiniz yakınlığı tüm halkımıza göstermenizi istiyorum. Asıl çalışmamız bundan sonra başlıyor. Marmaris'i almamız gerekiyor" dedi. - MUĞLA