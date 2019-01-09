İYİ Parti: CHP ile 20 il için görüşme yapılıyor

Genel Sekreter Cihan Paçacı, "Bugün itibarıyla 21 büyükşehirin ilçeleri Ankara, İstanbul, İzmir hariç tamamlanmış sayılır. Bu 21 ilin dışında büyükşehir statüsünde bulunan 6 il görüşme kapsamına alınmıştır. Yaklaşık 20 il de şu an itibarıyla görüşme masasındadır." dedi.