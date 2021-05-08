İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

SÜPER Lig'in 40'ıncı hafta karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 66'da Jevtovic'in penaltı golüyle 1-0 yenerken, maç bitiminde iki takımın teknik adamları basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

SÜPER Lig'in 40'ıncı hafta karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 66'da Jevtovic'in penaltı golüyle 1-0 yenerken, maç bitiminde iki takımın teknik adamları basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Göztepe gibi zorlu bir deplasmanda 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Parlatan, "Çok sevinçliyiz, mutluyuz. Zor bir deplasmandan galip ayrıldık. Son deplasman karnemiz pozitif değildi. Uzun bir zaman sonra Göztepe galibiyeti oldu. Bu bizim için çok önemliydi. İlk yarıda dengeli bir oyun vardı. Göztepe'ye fazla alan bırakmak istemedik, kazandığımız toplarla atak yapmaya çalıştık. Ancak bunu başaramadık. İkinci devre oyun kurgusunda farklılığa gittik. Biraz daha etkili olup daha çok gol girişimlerinde bulunduk. Penaltı pozisyonuyla birlikte maçı 1-0 götürebildik ve çok değerli bir galibiyet aldı. Küme düşmemeyle ilgili çok önemli adım attık. Camiamızda büyük bir sevinç var. Bu galibiyet taraftarımıza armağan olsun. Kalan iki maçımızı en iyi şekilde bitirip sezonu tamamlayacağız" dedi.

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman ise üzgün olduklarını söyledi. Karaman, "Evimizde kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Biz disiplinli oynamaya çalışan bir takımız, maçı çevirmeye çalıştık. Maalesef tehlike bölgelerinde oyuncularımızı istediğimiz şekilde buluşturamadık. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Son iki haftada bize yakışanı yapacağız" diye konuştu.Ünal Karaman yeni sezon çalışmalarıyla ilgili ise şu bilgileri verdi:

"Bu sezon canlı performans izlenmede sorunlar yaşandı. Daha önce izlediğimiz futbolcular var. Bu oyuncularla ilgili değerlendirmeler yapacağız. Sözleşmesi bitenler ve kiralık oynayan oyuncularla alakalı zorlanacağız. Ancak itinalı çalışan bir grupla, bizi en iyi şekilde bizi temsil eden futbolcularla yeni sezon planlaması yapacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ