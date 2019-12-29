İttifak Holding Konyaspor: 2-1

29.12.2019 18:51 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:51

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xxx), Özgür Ertem (xxx), Osman Gökhan Bilir (xxx)

AAYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona (xxx), Ceyhun (xxx) (Dk.82 Musa), Efecan Karaca (xxx), Salih Uçan (xx) (Dk. 55 Siopis xxx), Bakasetas (xxx) (Dk. 68 Fernandes xx), Baiano (xx), N'Sakala (xxx), Welinton (xxxx), Campos (xxx), Caulker (xxx), Cisse (xxx)İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan (xxx), Selim (xxx), Ali Turan (xx), Jonsson (xx) (Dk. 85 Volkan), Jevtovic (xxx), Milosevic (xxx) (Dk. 77 Mücahit xx), Anicic (xx), Amir Hadziahmetovic (xxx), Miya (xxx), Alper (xxx), Erdon Daci (xxx) (Dk. 90 Ali Yaşar)GOLLER: Dk.35, Dk.90+4 Cisse (Alanyaspor), Dk.8 Daci (Konyaspor)SARI KARTLAR: Ceyhun (Alanyaspor), Serkan, Selim, Ali Turan, Mücahit (Konyaspor)

Süper Lig'in ilk yarısının son hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 90+5'inci dakikada bulduğu golle 2-1 yendi.8'inci dakikada sağdan gelişen Konyaspor kontratağında çizgiden rakiplerini geçerek koşu yapan Miya korner çizgisine yakın noktadan yerden kale önüne gönderdi. Geriden ceza sahasına koşu yapan Erdon Daci iki Alanyasporlunun arasından yaptığı gelişine vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.18'inci dakikada sağdan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Baino topu ceza sahası çaprazından penaltı noktasına yükseltti. Burada topa yükselen Efecan kafasıyla kale önüne aşırttı. Bu topa ise Cisse gelişine ser vurdu ancak kaleci Serkan gole izin vermedi.23'üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağdan topu süren Baiano'nun ortasında ceza sahasında Cisse kafayı vurdu ancak top az farkla auta gitti.35'inci dakikada köşe vuruşu kazanan Alanyaspor'da topun başına geçen Salih ön direğe ortaladı. Topa yükselen Caulker kafa ile geriye aşırttığı topa Cisse sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.Maçın ilk yarısı 1-1'lik sonuçlandı.54'üncü dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas ile duvar pası yapan Baiano topu kale önüne yükseltti. Arka direkte topa yükselen Cisse'nin kafa vuruşu kaleci Serkan'da kaldı.58'inci dakikada orta sahada top kaybının ardından başlayan Konyaspor kontratağında ceza sahası yayına kadar topu taşıyan Milosevic'in pasında topla buluşan Hadziahmetovic sert vurdu ancak top kaleci Marafona'nın kucağında kaldı.69'uncu dakikada sağdan gelişen Konyaspor atağında Milosevic topu kazanarak ceza sahasına kadar taşıdı. Burada Alanyaspor defansı arasından yaptığı sert vuruşu üstten auta çıktı.81'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan sağ kanattan ceza sahası içine ortaladı. Burada yükselen Cisse kafayı vurdu. Kaleciden seken top direkten döndü ve Selim Ay pozisyonu uzaklaştırdı.89'uncu dakikada gelişen Alanyaspor kontratağında N'Sakala topu sol kanattan taşıyarak ceza sahası yayında Campos'a pasladı. Topu kontrol eden Campos çaprazda koşu yapan Fernandes'e geri pas attı. Ceza sahası çizgisinde topa yetişen Fernandes'in gelişine sert vuruşu üst direği yalayarak auta gitti.90+4'üncü dakikada serbest vuruşun ardından sol kanatta topla buluşan Fernandes topu bekletmeden kale önüne ortaladı. Burada topla buluşan Cisse'nin gelişine vuruşu ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşma ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonlandı.

Kaynak: DHA

- Antalya