İtfaiye erlerine yangına müdahale eğitimi verildi
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İtfaiye erlerine yangına müdahale eğitimi verildi

İtfaiye erlerine yangına müdahale eğitimi verildi Amasya'nın Merzifon ilçesinde itfaiye personellerine kurum içi mesleki eğitim kapsamında uygulamalı olarak yangına müdahale eğitimi verildi.

01.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:22

İtfaiye erlerine yangına müdahale eğitimi verildi

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde itfaiye personellerine kurum içi mesleki eğitim kapsamında uygulamalı olarak yangına müdahale eğitimi verildi.

İtfaiye erleri, yangın eğitim konteynerinde yangına müdahale tarzları, kapalı alanlarda yangına müdahale, su ve köpük işleme teknikleri, temiz hava solunum cihazı kullanımı konularında uygulamalı eğitim aldı. Eğitim sonrası açıklamada bulunan İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner, "İtfaiye Müdürlüğümüz kurum içi mesleki eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda çevre il ve ilçelerde bir örneği dahi bulunmayan yangın eğitim konteynerinde tüm personelimize yangına müdahale tarzları, kapalı alanlarda yangına müdahale, su ve köpük işleme teknikleri, temiz hava solunum cihazı kullanımı konularında eğitimler uygulamalı olarak gerçekleştirildi" dedi.

İtfaiye erlerine yangına müdahale eğitimi verildi

Kaynak: İHA

Manşet

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