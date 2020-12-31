Son Dakika | İstiklal Caddesi kısıtlama öncesi boşaltıldı
31.12.2020 20:56 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:03
Son dakika haber... Sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala polis vatandaşları İstiklal Caddesi'ni boşalmaları yönünde uyardı.
Sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala polis vatandaşları İstiklal Caddesi'ni boşalmaları yönünde uyardı.
- İstanbul
Yılbaşı kutlamalarının en önemli adresi olan Taksim Meydanı'nı vatandaşlar yavaş yavaş terk etmeye başladı. Polis, İstiklal Caddesi'nde anonslar yaparak vatandaşları evlerine gitmeleri yönünde uyardı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı