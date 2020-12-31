Son Dakika | İstiklal Caddesi kısıtlama öncesi boşaltıldı
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Son Dakika | İstiklal Caddesi kısıtlama öncesi boşaltıldı

31.12.2020 20:56 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:03
Son Dakika | İstiklal Caddesi kısıtlama öncesi boşaltıldı

Son dakika haber... Sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala polis vatandaşları İstiklal Caddesi'ni boşalmaları yönünde uyardı.

Sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala polis vatandaşları İstiklal Caddesi'ni boşalmaları yönünde uyardı.

Yılbaşı kutlamalarının en önemli adresi olan Taksim Meydanı'nı vatandaşlar yavaş yavaş terk etmeye başladı. Polis, İstiklal Caddesi'nde anonslar yaparak vatandaşları evlerine gitmeleri yönünde uyardı.


- İstanbul
Son Dakika | İstiklal Caddesi kısıtlama öncesi boşaltıldı
Son Dakika | İstiklal Caddesi kısıtlama öncesi boşaltıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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