"İşten çıkarmaları inceliyoruz"

13.09.2019 11:40

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Torun, Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti.

Odanın toplantı salonunda muhasebeci ve mali müşavirlerle görüşen Torun, daha sonra gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Torun, şu anda bütün belediyelerin ciddi bir borç yükü altında olduğunu ileri sürerek, "Önümüzdeki süreçte eğer durumlarıyla ilgili bir iyileşme olmazsa birçok belediye belki maaş ödemeyecek, birçok hizmeti veremeyecek noktaya gelecek." diye konuştu.

Belediyelerin ciddi anlamda kontrolsüz bir borçlanma ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Torun, "Çok kısa sürede bizim belediyelerimizin yaptığı tasarruf 10 gün önce 750 milyon liraydı. Şu anda herhalde 1 milyarın üzerinde çıkmıştır. Bu konuda da bizlere sürekli veri geliyor." dedi.

Belediyelerin geçmişinde çok büyük bir savurganlık olduğunu iddia eden Torun, bu durumun belediyelerin hizmet üretmesinin de önünü kestiğini ifade etti.

CHP'li belediyelerle ilgili yapılanları anlatan Torun, "Şu anda genel merkezde kurduğumuz birimlerle hem işten çıkarmaları inceliyoruz, hem de belediyelerimizin şu anda bütün bilançolarını, bütün demirbaş kayıtlarını ve yaptıkları bütün işlemleri kontrol ediyoruz. Bu anlamda zaten eksikliği olan belediyelerimiz varsa gerekli uyarıları ve değerlendirmeleri yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

Torun, burada temel sorunun yerel yönetimler yasası olduğuna değinerek, bu yasanın mutlaka değişmesi gerektiğinin altını çizdi.

Belediyelerde yapan yapanın yanına kar kaldığını vurgulayan Torun, "Birçok önceki belediye büyük bir savurganlık içerisinde hareket ediyor, ciddi bir borç yükü bırakıyor, ondan sonra yeni gelen belediye başkanının önemli bir zamanı o yapıyı yönetmek, borçları ödemekle geçiyor. Ama beş yıl dediğiniz sürede çok çabuk geçiyor. Haliyle farklı bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz." dedi.

Yerel yönetimler yasasının yeniden ele alınarak değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Torun, şöyle konuştu:

"Bu yasa çerçevesinde de en önemli konulardan birisi de gelir yasası. Onun da mutlaka değişmesi lazım. Belediyeler şehrin bütün yükünü çekmesine rağmen şehirlerde oluşmuş belli gelirlerden direk pay alamıyor. Örneğin Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin tamamı merkezi hükümete giderken halbuki bu verginin önemli bir yükünü belediyeler çekiyor. Dolayısıyla bundan mutlaka belediyelere belli oranda pay verilmesi lazım. Bunun gibi birçok vergi kalemlerini oluşturmak mümkün."

Diyarbakır'daki sivillere yönelik terör saldırısı

Torun, Diyarbakır'daki sivillere yönelik terör saldırısına değinerek, "Dün Diyarbakır'da yaşanan terör olayı hepimizin yüreğini yaktı. Terör nereden gelirse gelsin, nasıl olursa olsun hepsini lanetliyoruz. Terörün sağı solu önü arkası olmaz. Terör bütün dünyada olduğu gibi bizim de geçmişte canımızı yaktı, bugün de yakıyor." diye konuştu.

Bu konunun Türkiye'nin uzun yıllardır gündeminde olduğunu söyleyen Torun, şöyle devam etti:

"Ama terörün üzerinden de hiç kimse siyaset yapmasın. Terör bir an önce çözülmesi ve bir an önce ortadan kaldırılması gereken unsurdur. Bunun asker olması, sivil olması önemli değil. Hepsi can, hepsi canımız. Hepsi ülkemizin değerleri. Hiçbir şekilde olayın muhatabı olmayan, yaşamını sürdürürken ve bir yerden bir yere ulaşmaya çalışırken hiç beklenmedik anda olması da ayrı bir üzüntü verici durum. O yüzden terör konusu üzerinde hep birlikte el birliğiyle yok edilmesi için hareket etmemiz gereken ve bu ülkede artık sonlandırılması gereken bir unsur. Biz terörün ortadan kaldırılması için ne yapılması gerekiyorsa destek vermeye hazırız."

Konuşmanın ardından Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, ziyaretinden dolayı Torun'a teşekkür etti.

Kaynak: AA