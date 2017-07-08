İşte Galatasaray'ın Yeni 10 Numarası
Galatasaray'da Wesley Sneijder'in UEFA listesine alınmamasının ardından, 10 numaralı formayı kimin giyeceği merak ediliyordu.
Galatasaray'da Wesley Sneijder'in UEFA listesine alınmamasının ardından, 10 numaralı formayı kimin giyeceği merak ediliyordu. Sarı kırmızılı kulüp, UEFA'ya bildirdiği takım listesinde 10 numarayı yeni transfer Younes Belhanda'ya verdi.
Galatasaray'ın 13-20 Temmuz tarihlerinde Östersunds ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu maçlarında Sneijder'den boşalan 10 numaralı formayı Faslı futbolcu giyecek.
Takımdan ayrılma ihtimali bulunan Sneijder ise kampa götürülmeyen Hakan Balta ve Nigel de Jong ile birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bireysel olarak hazırlıklarını sürdürüyor.
Hollandalı oyuncunun durumu, ilerleyen günlerde menajeri Guido Albers'in İstanbul'a gelmesiyle birlikte yönetimle yapılacak toplantı sonrası netlik kazanacak.
Galatasaray, UEFA'ya verdiği listeyi, bir üst tura çıkması durumunda değiştirebilecek.