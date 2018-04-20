İstanbullular Gece Pikniğiyle Yeniden Buluşuyor!

İstanbul'un en sevilen etkinliklerinden Urban Picnic İstanbullulara yeniden rengarenk ve çok farklı bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Kemer Country Orman Evi'nde, yeşillikler üzerinde geçecek iki akşam boyunca katılımcılar, Türkiye'nin en sevilen restoranlarının sunduğu ikramlarla Türk, İtalyan, İspanyol, Meksika ve Lübnan gibi farklı mutfakların yemeklerinden vegan lezzetlere, gastronomik deneyimlerden sokak atıştırmalıklarına ilginç lezzetleri tatma fırsatı yakalayacaklar. Ayrıca iki gece boyunca piknik oyunları, workshoplar ve yarışmaların yanı sıra DJ performansları ve canlı konserlerle de eğlenceye doyacaklar. Cumartesi gecesi sürpriz bir ismi ağırlayacak olan etkinlikte, Pazar gecesi ise Yeni Türkü sevilen şarkıları ile sahne alacak.

Piknik örtülerinizi çıkarıp, sepetlerinizi doldurduktan sonra çimlere uzanıp özel lezzetlerin tadını çıkartacağınız son derece keyifli ve eğlenceli bir deneyim için geri sayım başladı! Biletler Biletix'te!