İstanbul itfaiyesi bir buçuk yılda 21 bin 582 hayvan kurtardı
İstanbul itfaiyesi bir buçuk yıl içinde, kedi, köpek gibi evcil hayvanların yanı sıra at, iguana ve kartal gibi 21 bin 582 hayvanı kurtardı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 1,5 yılda, kedi, köpek gibi evcil hayvanların yanı sıra at, iguana ve kartal da dahil olmak üzere toplam 21 bin 582 hayvanı kurtardı.
İBB'nin yaptığı açıklamada itfaiye ekiplerinin geçen yıl 7 bin 682, 2019'un ilk dört ayında ise 3 bin 900 hayvanı başarılı bir şekilde kurtardığına yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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