İstanbul Havalimanı'nda Schneider Electric Enerjisi

Schneider Electric, İstanbul Havalimanı'nın enerji merkezi, ana terminal binası ve pier binalarının alçak gerilim elektrik panoları ve bu panolara ait mühendislik çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında bir uzman olan Schneider Electric, İstanbul Havalimanı'nın çözüm ortaklarından biri olarak projede yer alıyor.

Schneider Electric, Türkiye tarihinde tek kalemde yapılan en büyük altyapı yatırım projesinde, enerji merkezi, terminal ve pier binalarının tüm alçak gerilim pano imalatı, malzeme teminleri ve alçak gerilim mühendislik çalışmalarını yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer, İstanbul Havalimanı projesinde böyle kritik bir görevi üstlenmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Şirketimiz, dünya çapında 100'ü aşkın ülkede hükümetler ve şirketlerin yenilikçi projelerinin yükselişinde rol alıyor. İstanbul Havalimanı da bu anlamda bizim için referans bir proje olacak. İnanıyoruz ki gerek öncü teknolojiye sahip çözümlerimiz gerekse deneyimli kadromuzla dünya standartlarında bir çalışmaya imza atacağız. Tüm Türkiye için büyük önem taşıyan bu projede yer almak ve ülkemize bu denli büyük bir eser kazandırmak bizim için gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket, İstanbul Havalimanı için, haberleşme altyapısıyla tüm havalimanı sistemleriyle entegre, güvenilir ve sürdürülebilir enerji dağıtımı için toplam bin 200 kolon Schneider blokset pano, 3 bin kolon tali pano imalatı yapacak. Çalışmalar çoğunluğu mühendis toplam 35 çalışanı ile her yıl birçok büyük projeye imza atan Schneider Electric Türkiye Uygulama Merkezi tarafından gerçekleştirilecek.