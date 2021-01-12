İstanbul hava durumu! Bugün İstanbul'a yağmur yağacak mı, hangi ilçelere yağmur yağacak? 12 Ocak Salı İstanbul'da yağmur saat kaça kadar devam edecek?

Kar ve yağmur yağışları bekleyen Türkiye genelinde, hava durumu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Bugün İstanbul'da ve diğer şehirlerde yağmur yağacak mı, hangi ilçelere yağmur yağacak? İşte Türkiye'de günlük hava durumu?

Yağışların azlığı nedeniyle barajlarda su sıkıntısı gözlenen özellikle İstanbul'da hava durumu merak ediliyor. Peki, bugün türkiye genelinde yağmur yağacak mı? Hangi ilçelere yağmur yağacak? İstanbul'da yağmur kaça kadar devam edecek? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!

12 OCAK SALI 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN YAĞMUR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege'nin batı ve kuzey kesimleri, Antalya ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²), Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde ise yer yer şiddetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda bugün önemli bir değişiklik olmaması, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4-10 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BAZI BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 9°C: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 8°C: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 18°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 21°C: Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

HATAY °C, 18°C: Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 14°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzeybatı çevreleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu , gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

NİĞDE °C, 20°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 18°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

ARTVİN °C, 11°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 20°C: Çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C: Çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C: Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 2°C: Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 5°C: Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C: Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C: Az bulutlu

SİİRT °C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C: Az bulutlu

12 OCAK SALI 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN YAĞMUR YAĞACAK?

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, önce Trakya genelinde, öğleden itibaren İstanbul Avrupa yakasında, akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde, gece saatlerinden itibaren ise Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı ve Güneybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

12 OCAK SALI 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN YAĞMUR YAĞACAK?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Çankırı illeri ile Ankara'nın kuzey çevrelerinin aralıklı sağanak ve yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, iç kesimlerde yer yer kuvvetli 30 ila 60 km/saat hızında esmesi beklenmektedir.

12 OCAK SALI 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN YAĞMUR YAĞACAK?

Bölge geneli çok bulutlu, Çanakkale'den başlamak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinde Çanakkale çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimler ile Balıkesir çevrelerinde, gece Çanakkale hariç bölge genelinde kuvvetli (21-50kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.

RÜZGAR: Bölge genelinde güney yönlerden orta kuvvette, kıyı ve kuzey kesimlerde kuvvetli (30-50 km/sa) zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) hızında esecek..