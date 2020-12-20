İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren şahıs tutuklandı
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İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren şahıs tutuklandı

20.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:05
İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren şahıs tutuklandı

İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirirken narkotik polisinin takibi sonucu otogarda yakalanan bir kişi, mahkemece tutuklandı.

İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirirken narkotik polisinin takibi sonucu otogarda yakalanan bir kişi, mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi bulunan A.K.'yi takibe aldı. Samsun'a geldiğinde yolcu otobüsünden inen A.K. yakalanarak gözaltına alındı. A.K.'nin çantasında ve üzerinde yapılan aramada, 325,50 gram bonzai, 0,45 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet bong çubuğu ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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