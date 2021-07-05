İstanbul'daki okullarda telafi eğitim programı başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı İstanbul'daki okullarda başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı İstanbul'daki okullarda başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, MEB'in gönüllülük esaslı telafi eğitim programı, öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetleri içeriyor.

Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü kapsamında bugün başlayan ve 31 Ağustos'ta sona erecek programda, fiziksel, sosyal-duygusal ve akademik gelişim ile özel eğitim alanı olmak üzere 4 ana temaya uygun etkinlikler planlandı.

Öğrenciler, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile belediyelere bağlı tesis ve merkezlerden yararlanabilecek.

Program, kültür, sanat, spor, müzik ve yaşam becerileriyle ilgili faaliyetler içeriyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, geniş bir çerçevede ve çeşitlilikte planlanan programın önemini vurgulayarak, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin çocukların sosyal-duygusal gelişimi açısından önem taşıdığını belirtti.

Yaz tatilinin, çocukların zorunlu öğretim programları yerine kendi istek ve tercihleri doğrultusunda öğrenmeyi yeniden keşfedeceği eğlenceli bir dönem olabileceğini aktaran Yazıcı, bu çerçevede yaz tatilinin çocuğun günlük hayatını nasıl etkilediğine dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

MEB'in çocukların yaz aylarını daha keyifli ve motivasyon içerisinde geçirmeleri için "Telafide Ben de Varım" programını hayata geçirdiğini hatırlatan Yazıcı, öğrencilerin veli izin belgeleriyle eğitim faaliyetinin açıldığı okullara başvurularını yaptıklarını ifade etti.

Yazıcı, programın içeriğine dair şu bilgileri verdi:

"Programda, öğrencilerimize yönelik kültür, sanat, spor, müzik ve yaşam becerileriyle ilgili pek çok faaliyet var. Öğrencilerimiz severek öğrenmeyi ilke edinerek ilgi alanlarının kapısını çalmalılar. Kişisel ve sosyal gelişim ancak bunlar sayesinde tamamlanır. Ayrıca not kaygısı olmadan sanatın, kültürün ve sporun zevkine varmak çok değerlidir. Program kapsamında düzenlenecek tüm eğitim faaliyetlerimiz Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tedbirler alınarak gerçekleştiriliyor. Öğretmenlerimiz ve velilerimizin de katılabileceği programdaki fiziksel, sosyal-duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanındaki eğitim faaliyetleri önem taşıyor."

Programın ilk gününde etkinlik düzenlendi

Bu arada, programın başlangıcı dolayısıyla Kocasinan ve Altınyıldız ilkokulları tarafından Bahçelievler Belediyesi Millet Bahçesi Eren Koru Parkı'nda etkinlik düzenledi.

Resim çizme, yürüyüş yapma, ağaç altında masal anlatımı, müzik, spor ve izcilik başlıklarını içeren etkinlik, öğrencilerin sosyal ve duygusal beceri gelişimlerine katkı sunacak şekilde organize edildi.

Açılış programına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, eğitim yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

"Telafide Ben de Varım" programı kapsamında İstanbul'daki okul ve ilçeler genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle alakalı ayrıntılı bilgiye "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük