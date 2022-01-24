İstanbul'da zincirleme trafik kazası

İSTANBUL (AA) - İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Alınan bilgiye göre, kar nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Yassıören mevkisinde aralarında tırların da bulunduğu çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce yolun tekrar trafiğe açılması için başlatılan çalışma sürüyor.