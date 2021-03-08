İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 70'E ULAŞTI
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İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 70'E ULAŞTI

08.03.2021 09:44 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:48

Günün ilk ışıklarından itibaren yola çıkan İstanbullular, haftanın ilk iş gününde yüzde 70'e ulaşan trafikle güne başladı.

Günün ilk ışıklarından itibaren yola çıkan İstanbullular, haftanın ilk iş gününde yüzde 70'e ulaşan trafikle güne başladı. İBB'nin trafik haritasına göre sabah saatlerinden itibaren trafik yüzde 70'e ulaştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Kısıtlamanın ardından ilk iş gününde özellikle D-100 Karayolu Cevizlibağ-Mecidiyeköy yönünde trafik yaşandı. Araç trafiğinin yanı sıra toplu ulaşım araçlarıyla iş yerine ulaşmaya çalışan vatandaşlar nedeniyle metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk oluştu.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 70'E ULAŞTI
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 70'E ULAŞTI
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 70'E ULAŞTI
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 70'E ULAŞTI
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 70'E ULAŞTI
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 70'E ULAŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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