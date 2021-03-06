İstanbul'da kapkaç şüphelilerine operasyon
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İstanbul'da kapkaç şüphelilerine operasyon

06.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:56
İstanbul'da kapkaç şüphelilerine operasyon

İstanbul'da, bankadan çıkan 6 kişiden kapkaç yöntemiyle 620 bin lira çaldığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da, bankadan çıkan 6 kişiden kapkaç yöntemiyle 620 bin lira çaldığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde yaşanan 6 kapkaç olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, organize şekilde hareket eden 4 şüpheliden birinin sahte plaka takılı bir araç ile banka yakınında beklediğini, diğer birinin banka içerisinde durarak yüklü miktarda para çekip çıkan kişilerle ilgili bilgi verdiğini ve kapı önünde bekleyen zanlının ise kapkaç olayını gerçekleştirerek hazırda bekleyen arabaya binerek kaçtıklarını belirledi.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 2 Mart'ta eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi de yakaladı.

Benzer suçlardan 45 kayıtları bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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