İstanbul'da Fetö Operasyonu 103 Muvazzaf Asker Hakkında Gözaltı Kararı

İstanbul'da Fetö Operasyonu 103 Muvazzaf Asker Hakkında Gözaltı Kararı

İstanbul DHAFETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 103 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul DHA

FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 103 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda şu ana kadar 53 şüpheli yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(Tür: İstanbul)

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