İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 68,7'ye ulaştı
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İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 68,7'ye ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşlarından İSKİ, barajlarındaki mevcut doluluk oranının yüzde 68,70'e ulaştığını duyurdu.

06.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:48
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 68,7'ye ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşlarından İSKİ, barajlarındaki mevcut doluluk oranının yüzde 68,70'e ulaştığını duyurdu.

İBB Basın Danışmanlığından yapılan açıklamada, İstanbul'a günde ortalama 2 milyon 800 bin metreküp temiz ve sağlıklı su temin eden İSKİ'nin barajlarındaki doluluk oranının yüzde 68,70'e ulaştığı belirtildi.

Artışa rağmen doluluk oranının önceki yılların gerisinde olması nedeniyle İSKİ'nin İstanbulluların suyu tasarruflu kullanması konusundaki çağrısı vurgulanan açıklamada, su hacminin ise 597 milyon metreküpe ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, geçmiş yıl ortalamalarına bakıldığında bu değerin nispeten düşük olduğu kaydedilerek, şu bilgiler aktarıldı:

"Bu yıl esas üzerinde durulması gereken husus Asya ve Avrupa yakaları arasındaki yağış farklılığıdır. Bu yıl yüksek tüketimin olduğu Avrupa Yakası'na düşen yağış miktarı Anadolu Yakası'na düşen yağış miktarına göre oldukça azdır. Ancak, son günlerde Avrupa Yakası'na yağan yağışlarla bu orantısızlığın kapanacağını ümit ediyoruz. Bu yağış farklılığını 2 ay öncesinden tespit eden İSKİ Yönetimi, Su Dağıtım Sistemini yeniden revize ederek Asya Yakası'ndaki kaynaklara yönelmiş ve bu yakadaki su rezervlerini maksimum ölçüde kullanarak Boğaz altında mevcut hatları vasıtasıyla Avrupa Yakası'na olabildiğince yüksek miktarda su transfer etmeyi hedeflemiştir. Böylelikle Avrupa Yakası'ndaki rezervlerimiz yaz aylarındaki kullanım için yedekte hazır tutulmaktadır. İstanbul'a günde ortalama 2 milyon 800 bin metreküp, temiz ve sağlıklı su temin edilmektedir. İSKİ olarak her türlü bilimsel ve teknik imkanları değerlendirerek İstanbullulara 24 saat kesintisiz ve içilebilir su temin ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz."

Açıklamada, koronavirüsle mücadelede en önemli ve etkili silahın su olduğu anımsatılarak, "Bizim siz değerli İstanbullulardan ricamız İSKİ olarak gösterdiğimiz bu gayretlere sizlerin de yardımcı olmanız ve suyumuza sahip çıkmanızdır. Suyu tasarruflu kullanarak da aynı hijyeni elde etmemiz mümkündür." ifadelerine yer verildi.

İSKİ'nin İstanbullulara 24 saat kesintisiz ve içilebilir su temin etmeye devam edeceği aktarıldı.

Kaynak: AA

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