İstanbul Boğazı'nda sis
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İstanbul Boğazı'nda sis

04.12.2020 08:58 | Son Güncelleme: 04.12.2020 09:19

İstanbul Boğazı'nda sis Sis nedeni ile boğaz gemi trafiğine kapatıldı Bazı vapur seferleri iptal edildi İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla özellikle İstanbul Boğazı üzerinde sis etkili oldu.

İstanbul Boğazı'nda sis

Sis nedeni ile boğaz gemi trafiğine kapatıldı

Bazı vapur seferleri iptal edildi

İSTANBUL - İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla özellikle İstanbul Boğazı üzerinde sis etkili oldu. Havadan drone kamerası ile görüntülenen sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Öte yandan sis nedeni ile boğaz gemi trafiğine kapatıldı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini daha da arttırdı. Özellikle İstanbul Boğazı üzerinde etkili olan sis nedeni ile İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. İstanbul Şehir Hatları ise sis nedeni ile birçok seferini iptal ettiğini duyurdu. Öte yandan boğaz üzerinde ve Çamlıca Camii üzerinde drone ile görüntülenen sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşların ise zaman zaman zorluklar yaşadıkları görüldü. Siz bazı yerlerde görüş mesafesini de zaman zaman düşürdü.

İstanbul Boğazı'nda sis
İstanbul Boğazı'nda sis
İstanbul Boğazı'nda sis
İstanbul Boğazı'nda sis
İstanbul Boğazı'nda sis
İstanbul Boğazı'nda sis
İstanbul Boğazı'nda sis
İstanbul Boğazı'nda sis
İstanbul Boğazı'nda sis
İstanbul Boğazı'nda sis
İstanbul Boğazı'nda sis
İstanbul Boğazı'nda sis
İstanbul Boğazı'nda sis
İstanbul Boğazı'nda sis
İstanbul Boğazı'nda sis

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

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İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
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