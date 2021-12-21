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İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Anadolu Kavağı önlerinde bir tankerin iskele demirinin düşmesi nedeniyle askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği saat 19.00 itibarıyla açıldı.

Anadolu Kavağı önlerinde bir tankerin iskele demirinin düşmesi nedeniyle askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği saat 19.00 itibarıyla açıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "USICHEM" isimli ayçiçeği yağı yüklü tankerin iskele demirinin İstanbul Boğazı'ndaki kuzey-güney seyri esnasında Anadolu Kavağı önlerinde düşmesi sonucu askıya alınan gemi trafiğinin, saat 19.00 itibarıyla açıldığını duyurdu.

Tankerin iskele demiri düştü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Tankerin iskele demiri düştü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

 İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, tankerin iskele demirinin düşmesi nedeniyle askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, tankerin iskele demirinin düşmesi nedeniyle askıya alındı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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